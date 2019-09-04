Ожиганов: играл с ЦСКА с большим желанием. Это был принципиальный матч для меня

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов после поражения в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (2:3) признался, что для него встреча имела повышенное значение.
«На этой арене я не играл за ЦСКА ни разу. Но сегодня я играл с большим желанием, эмоциями: не скрою, для меня это был очень принципиальный матч. Жалко, что не выиграли. Было бы лучше, если бы мы начали с победы – сейчас разговаривали бы по-другому. Но сейчас первые пять-семь игр – и хоккей наладится, думаю. Были моменты, которые ещё не совсем отработаны.
Единоборства с Капризовым? Я не обращал внимания, если честно. У меня много единоборств было с Андреем Светлаковым, особенно когда мы в углу столкнулись. Мы с ним хорошо общаемся в жизни, в ЦСКА мы с ним вообще в одном номере жили. Когда он лежал на льду, я подумал: «Блин, что случилось?». А то, что много боролся с Капризовым, я даже не заметил», — цитирует Ожиганова пресс-служба казанского клуба.
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