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С. Калинин: не до конца поняли, как правильно играть на маленьких площадках

С. Калинин: не до конца поняли, как правильно играть на маленьких площадках
Хоккей / КХЛ 0

Форвард ЦСКА Сергей Калинин заявил, что ему нравится массовый переход клубов Континентальной хоккейной лиги на маленькие площадки. «Армейский» клуб проводит домашние матчи на площадке финского размера.

«Сейчас площадки уменьшились, и игра многих команд соответственно поменялась. Мы тоже стараемся перестраиваться, но ещё не до конца поняли, как нужно правильно играть на маленьких площадках. Но, думаю, в этом плане все в равных условиях, потому что всем приходится привыкать к новым размерам льда.

Мне нравится, что наша лига переходит на маленькие площадки. Теперь было бы хорошо, чтобы все клубы, все ледовые дворцы пришли к единому знаменателю, чтобы не было разнобоя: кто-то играет на канадских коробках, а кто-то — на финских», — цитирует Калинина News.ru.

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