С. Калинин: не до конца поняли, как правильно играть на маленьких площадках

Форвард ЦСКА Сергей Калинин заявил, что ему нравится массовый переход клубов Континентальной хоккейной лиги на маленькие площадки. «Армейский» клуб проводит домашние матчи на площадке финского размера.
«Сейчас площадки уменьшились, и игра многих команд соответственно поменялась. Мы тоже стараемся перестраиваться, но ещё не до конца поняли, как нужно правильно играть на маленьких площадках. Но, думаю, в этом плане все в равных условиях, потому что всем приходится привыкать к новым размерам льда.
Мне нравится, что наша лига переходит на маленькие площадки. Теперь было бы хорошо, чтобы все клубы, все ледовые дворцы пришли к единому знаменателю, чтобы не было разнобоя: кто-то играет на канадских коробках, а кто-то — на финских», — цитирует Калинина News.ru.
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