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«Металлург» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Северсталь»

«Металлург» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

В Магнитогорске местный «Металлург» оказался сильнее череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 4:2. Напомним, в первой игре сезона «Металлург» потерпел поражение от петербургского СКА (1:3), «Северсталь» уступила «Автомобилисту» (2:3 ОТ).

Гости открыли счёт в матче: на пятой минуте заброшенную шайбу в актив записал форвард Дмитрий Марковин. Во втором периоде «Металлург» сумел отыграться вперёд и забить сразу трижды: авторами точных бросков стали защитник Егор Яковлев и нападающие Николай Кулёмин и Павел Дорофеев. На 50-й минуте Марковин оформил дубль, сократил отставание «Северстали» до минимума, но точку поставил форвард «Металлурга» Сергей Мозякин — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Марковин (Морозов) – 04:04' (5x5)   1:1 Яковлев (Расмуссен, Козун) – 32:30' (5x4)   2:1 Кулёмин (Яковлев, Верещагин) – 41:02' (5x5)   3:1 Дорофеев (Матушкин) – 42:24' (5x5)   3:2 Марковин (Кодола, Алексеев) – 49:01' (5x4)   4:2 Мозякин – 58:02' (5x4)
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