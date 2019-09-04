«Металлург» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Северсталь»

В Магнитогорске местный «Металлург» оказался сильнее череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 4:2. Напомним, в первой игре сезона «Металлург» потерпел поражение от петербургского СКА (1:3), «Северсталь» уступила «Автомобилисту» (2:3 ОТ).



Гости открыли счёт в матче: на пятой минуте заброшенную шайбу в актив записал форвард Дмитрий Марковин. Во втором периоде «Металлург» сумел отыграться вперёд и забить сразу трижды: авторами точных бросков стали защитник Егор Яковлев и нападающие Николай Кулёмин и Павел Дорофеев. На 50-й минуте Марковин оформил дубль, сократил отставание «Северстали» до минимума, но точку поставил форвард «Металлурга» Сергей Мозякин — 4:2.