«Динамо» М — «Динамо» Мн: Дюков в драке с Моисеевым выбросил десятки ударов
В концовке второго периода матча московского «Динамо» с минским «Динамо» произошла драка. В схватке сошлись нападающий хозяев Дмитрий Моисеев и защитник «зубров» Роман Дюков: последний выбросил десятки ударов в соперника, пытавшегося его повалить.
Конфликт начался после очередной «мельницы», проведённой защитником москвичей Андреем Мироновым.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 4 сентября 2019
-
22:38
-
22:31
-
22:19
-
22:13
-
22:05
-
21:53
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:33
-
21:27
-
21:20
-
21:11
-
21:07
-
20:59
-
20:51
-
20:43
-
20:39
-
20:31
-
20:18
-
20:08
-
19:58
-
19:42
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:15
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
18:47
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:24
Партнерский контент