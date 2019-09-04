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«Динамо» М — «Динамо» Мн: Дюков в драке с Моисеевым выбросил десятки ударов

«Динамо» М — «Динамо» Мн: Дюков в драке с Моисеевым выбросил десятки ударов
Хоккей / КХЛ 0

В концовке второго периода матча московского «Динамо» с минским «Динамо» произошла драка. В схватке сошлись нападающий хозяев Дмитрий Моисеев и защитник «зубров» Роман Дюков: последний выбросил десятки ударов в соперника, пытавшегося его повалить.

Конфликт начался после очередной «мельницы», проведённой защитником москвичей Андреем Мироновым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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