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Чернышенко: с сезона-2020/21 КХЛ вводит жёсткий пол зарплат

Чернышенко: с сезона-2020/21 КХЛ вводит жёсткий пол зарплат
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о вопросах, которые рассматривались на заседании совета директоров лиги.

«Первая рабочая группа была по рассмотрению вариантов расширения лиги. Как идея рассматривалось создание дополнительных дивизионов — Дальневосточный и Западно-Европейский. Смотрели разные алгоритмы и рассматривался вариант, при котором дивизионы могли бы играть друг с другом только при выходе в плей-офф. В результате подавляющее число участников рабочей группы решило, что спортивный принцип игры «каждый с каждым» важнее, чем экономия на перелётах. Пока ничего менять не будем. Посмотрим, что будет дальше.

Ещё одна рабочая группа смотрела введение пола заработной платы. Этот сезон заключительный, когда потолок зарплат у нас мягкий. Со следующего сезона вводится жёсткий потолок и жёсткий пол зарплат. Это решение принято. Нам поручено разработать регламент, который предусматривает поэтапное введение пола. Через год будет 30% от потолка зарплат, а дальше он будет увеличиваться. Пол будет подпирать потолок с тем, чтобы коридор финансовых возможностей всё больше становился одинаковым. Верим, что введение потолка и пола зарплат позволят понизить затраты на переплачиваемых игроков», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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