«Торпедо» одолело «Локомотив» в Ярославле, отыгравшись с 0:2

«Локомотив» встречался с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Ярославле и закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей.



«Локомотив» обеспечил себе преимущество в две шайбы после результативных бросков Артура Каюмова и Тая Ратти. Подопечные Дэвида Немировски ударно провели вторую половину второго периода и забросили четыре шайбы в ворота ярославцев стараниями Сергея Гончарука, Дениса Баранцева, Артёма Аляева и Дамира Жафярова. На первой минуте третьего периода Каюмов оформил дубль, но на большее хозяев не хватило.



Ранее «железнорожники» провели матч со «Спартаком» (2:5), а «Торпедо» сыграло с московским «Динамо» (2:3) и рижским «Динамо» (0:3). 10 сентября ярославский клуб сыграет дома с ХК «Сочи», а нижегородцы 8-го встретятся на выезде с «Авангардом».