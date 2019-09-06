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«Торпедо» одолело «Локомотив» в Ярославле, отыгравшись с 0:2

«Торпедо» одолело «Локомотив» в Ярославле, отыгравшись с 0:2
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» встречался с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Ярославле и закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

«Локомотив» обеспечил себе преимущество в две шайбы после результативных бросков Артура Каюмова и Тая Ратти. Подопечные Дэвида Немировски ударно провели вторую половину второго периода и забросили четыре шайбы в ворота ярославцев стараниями Сергея Гончарука, Дениса Баранцева, Артёма Аляева и Дамира Жафярова. На первой минуте третьего периода Каюмов оформил дубль, но на большее хозяев не хватило.

Ранее «железнорожники» провели матч со «Спартаком» (2:5), а «Торпедо» сыграло с московским «Динамо» (2:3) и рижским «Динамо» (0:3). 10 сентября ярославский клуб сыграет дома с ХК «Сочи», а нижегородцы 8-го встретятся на выезде с «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Каюмов (Коваленко) – 14:25' (5x5)   2:0 Ратти (Аверин, Черепанов) – 23:07' (5x5)   2:1 Гончарук (Ураков, Белевич) – 28:48' (5x5)   2:2 Баранцев (Ильин, Бочаров) – 31:52' (5x5)   2:3 Аляев (Хауден, Варнаков) – 33:24' (5x5)   2:4 Жафяров (Щехура, Варнаков) – 39:51' (5x5)   3:4 Каюмов (Накладал, Ландер) – 40:24' (5x5)
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