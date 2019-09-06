Буцаев: местами «Нефтехимик» смотрелся интереснее, чем ЦСКА

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев оценил матч с ЦСКА (2:3 ОТ).



«Поздравляем ЦСКА с победой. Очень доволен тем, как мы провели этот матч. Горд, что «Нефтехимик» показал характер и волю к победе. Мы доставили немало хлопот сопернику, местами смотрелись даже интереснее. В овертайме сказалось мастерство «армейцев».



Если будем играть так в каждом матче, то команда будет становиться всё лучше, молодёжь приобретать опыт, которого нам, может быть, где-то не хватило сегодня.



Достойный результат — это шесть очков из шести, а мы заработали только 50%. Но чемпионат только начался, поэтому нельзя резко судить. У нас много ребят, которые в прошлом году не играли даже в ВХЛ, играли в МХЛ. Они будут ошибаться. Им нужно время, чтобы расти и учиться. Другого пути нет.

Мы только переходим на маленькие площадки, поэтому надо привыкать. Те, у кого мы копируем, всю жизнь играют на площадках такого размера, им легче. Нужно время, чтобы понять — совсем другая игра, совсем другая тактика, другой навык.



Какая площадка лучше — европейская или канадская? Всё зависит от квалификации игроков», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

