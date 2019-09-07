Пивцакин: «Авангард» сделал из вратаря «Северстали» Третьяка

Защитник «Авангарда» Никита Пивцакин оценил игру команды в матче с «Северсталью» (1:5).



«Очень сложно что-то сказать. Посмотрим игру, разберём ошибки. Не получилось сегодня забить. Вроде катали-катали, бросали, но не заходит. Бывают такие игры, и нужно перебарывать: где-то с мясом забить, полезть на ворота. Сегодня мы не смогли.



Сейчас сложно сказать, какой момент был переломным. Все шайбы были неприятные. Они играли хорошо сегодня, и удача была на их стороне.



Мы разыгрываем большинство, как в прошлом сезоне, но, как и сказал — просто не летит в ворота. Сегодня столько моментов, отскоки, из вратаря, можно сказать, Третьяка сделали. Будем работать», — приводит слова Пивцакина официальный сайт омского клуба.