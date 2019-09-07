Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пивцакин: «Авангард» сделал из вратаря «Северстали» Третьяка

Пивцакин: «Авангард» сделал из вратаря «Северстали» Третьяка
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Авангарда» Никита Пивцакин оценил игру команды в матче с «Северсталью» (1:5).

«Очень сложно что-то сказать. Посмотрим игру, разберём ошибки. Не получилось сегодня забить. Вроде катали-катали, бросали, но не заходит. Бывают такие игры, и нужно перебарывать: где-то с мясом забить, полезть на ворота. Сегодня мы не смогли.

Сейчас сложно сказать, какой момент был переломным. Все шайбы были неприятные. Они играли хорошо сегодня, и удача была на их стороне.

Мы разыгрываем большинство, как в прошлом сезоне, но, как и сказал — просто не летит в ворота. Сегодня столько моментов, отскоки, из вратаря, можно сказать, Третьяка сделали. Будем работать», — приводит слова Пивцакина официальный сайт омского клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент