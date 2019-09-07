Пивцакин: «Авангард» сделал из вратаря «Северстали» Третьяка
Защитник «Авангарда» Никита Пивцакин оценил игру команды в матче с «Северсталью» (1:5).
«Очень сложно что-то сказать. Посмотрим игру, разберём ошибки. Не получилось сегодня забить. Вроде катали-катали, бросали, но не заходит. Бывают такие игры, и нужно перебарывать: где-то с мясом забить, полезть на ворота. Сегодня мы не смогли.
Сейчас сложно сказать, какой момент был переломным. Все шайбы были неприятные. Они играли хорошо сегодня, и удача была на их стороне.
Мы разыгрываем большинство, как в прошлом сезоне, но, как и сказал — просто не летит в ворота. Сегодня столько моментов, отскоки, из вратаря, можно сказать, Третьяка сделали. Будем работать», — приводит слова Пивцакина официальный сайт омского клуба.
- 7 сентября 2019
-
00:58
-
00:15
-
00:12
-
00:00
- 6 сентября 2019
-
23:30
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:37
-
22:35
-
22:17
-
22:13
-
22:07
-
22:04
-
21:58
-
21:57
-
21:55
-
21:48
-
21:28
-
21:26
-
21:14
-
20:42
-
20:38
-
20:22
-
20:18
-
20:15
Партнерский контент