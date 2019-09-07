«Амур» — «Трактор»: матч начнётся с 10-минутным опозданием
Стало известно, что матч регулярного чемпионата между хабаровским «Амуром» и челябинским «Трактором» начнётся с десятиминутной задержкой. Виной тому стало опоздание челябинской команды при перелёте на Дальний Восток. Матч должен был начаться в 10:00 мск.
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Васильев — Коробов, Горшков — Капитуров — Руденков;
Кондратьев — Корягин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Александров, Железков — Кузнецов — Кацуба.
«Трактор»:
Федотов (Демченко);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Бабенко;
Калинин — Жиляков, Глинкин — Малыхин — Шолохов;
Сергиенко — Гришаков, Косов — Карлин — Фатеев.
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