Давыдов — о Яндаче: «Магнитка» правильно сделала, что не стала тянуть резину

Трёхкратный олимпийский чемпион заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов поделился мнением об увольнении Йозефа Яндача с поста главного тренера «Металлурга». Новым наставником «Магнитки» будет Илья Воробьёв.
«Если честно, с предубеждением отношусь к чешским тренерам. На мой взгляд, их хоккейная философия нам не подходит. Чехи слишком прагматичны, любят играть от обороны. А наш хоккей никогда не был ни прагматичным, ни оборонительным.
Если говорить о «Магнитке», то в этом клубе отличная атакующая линия, летом пришли звёздные по меркам КХЛ нападающие. Чешскому тренеру после очень среднего прошлого сезона дали новый шанс, но атакующий потенциал клуба он так и не почувствовал. Думаю, «Магнитка» правильно сделала, что не стала тянуть резину. Прогресса не было видно», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
В трёх матчах под руководством Яндача в нынешнем сезоне «Металлург» потерпел два поражения.
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