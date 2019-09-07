Давыдов — о Яндаче: «Магнитка» правильно сделала, что не стала тянуть резину

Трёхкратный олимпийский чемпион заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов поделился мнением об увольнении Йозефа Яндача с поста главного тренера «Металлурга». Новым наставником «Магнитки» будет Илья Воробьёв.



«Если честно, с предубеждением отношусь к чешским тренерам. На мой взгляд, их хоккейная философия нам не подходит. Чехи слишком прагматичны, любят играть от обороны. А наш хоккей никогда не был ни прагматичным, ни оборонительным.



Если говорить о «Магнитке», то в этом клубе отличная атакующая линия, летом пришли звёздные по меркам КХЛ нападающие. Чешскому тренеру после очень среднего прошлого сезона дали новый шанс, но атакующий потенциал клуба он так и не почувствовал. Думаю, «Магнитка» правильно сделала, что не стала тянуть резину. Прогресса не было видно», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

В трёх матчах под руководством Яндача в нынешнем сезоне «Металлург» потерпел два поражения.