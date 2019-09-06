Тренеры-иностранцы пудрят мозги нашим клубам. Первого уже раскусили

А ведь мы предупреждали, что от Яндача и Мактавиша толку не будет.

6 сентября состоялся не только совет директоров КХЛ. Хоккейные болельщики увидели сразу несколько интересных матчей регулярного чемпионата, в том числе с участием тренеров-иностранцев.



Главным разочарованием стал чешский рулевой магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач, который провалил не только предсезонные матчи, но и старт сезона. Во время межсезонья нам доводилось слышать, что, дескать, товарищеские матчи и турниры ничего не решают.

Кого первым уволят на Востоке? Рейтинг тренеров КХЛ Яндач не справится с «Металлургом», а Квартальнов и Хартли претендуют на Кубок Гагарина.

Да, это так, но уже во время предсезонки было заметно, что чешский специалист, ничего не добившийся с в качестве главного тренера своей национальной сборной, не контролирует ситуацию в команде. Хоккеисты «Металлурга» ходили какими-то потерянными, Яндач жаловался на травмы игроков, хотя сам Йозеф, похоже, банально «поплыл».



Было видно, что команда находится под серьёзнейшими нагрузками, с которыми уральцы так и не смогли справиться. Старт регулярного чемпионата сезона-2019/20 получился для «Металлурга» обескураживающим.



Смотрите сами. Поражение от СКА в первом же матче со счётом 1:3. Тяжелейшая победа над «Северсталью» — 4:2 и домашний проигрыш «Витязю» со счётом 0:2. Только представьте, команда, в которую президентом уральцев Виктором Рашниковым были вложены огромные деньги, не сумела забросить скромному подольскому клубу ни одной шайбы! И это с Кулёминым, Мозякиным, Козуном, Локтионовым и О'Деллом в линии атаки.

«Металлург» провалился в плей-офф КХЛ. Что делать и кто виноват? Пора принимать разумные менеджерские решения.

Конечно, поражение от «Витязя» стало апофеозом провала Йозефа Яндача в клубе. «Металлург» выглядел серо, даже как-то обречённо. Не работала ни атака, ни большинство, да и в защите были проблемы, что вылилось в пропущенную в середине первого периода шайбу. Вторая была заброшена уже в пустые ворота.



Не выдержали нервы у Паршина, получившего 2+10 за атаку в область головы и шеи. Следом дисциплинарный штраф до конца игры схлопотал Козун… О чём это говорит? О том, что с дисциплиной в «Магнитке» тоже непорядок. Команда не контролируется тренерским штабом.



Всё это не могло не сказаться на настроении Рашникова и первого вице-президента «Металлурга» Геннадия Величкина. Величкин, кстати, сам сидит на пороховой бочке и может быть уволен в любой момент. Слухи об этом ходили ещё по ходу прошлого сезона. Сейчас ситуация снова обострилась.

Логично, что Величкин решил не рисковать и не ждать следующих поражений. Впереди у «Магнитки» трудные выездные матчи с «Автомобилистом», «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». В «Магнитке» приняли единственно верное решение – уволить чеха прямо сейчас. По нашей информации, Яндачу уже официально объявили об увольнении, а его сменщиком станет Илья Воробьёв, ранее прекративший трудиться в сборной России и СКА.



Воробьёв имеет богатый опыт работы в Магнитогорске, где он тренировал бок о бок с Полом Морисом, а потом и с Майком Кинэном. Воробьёв выигрывал с «Магниткой» Кубок Гагарина, он прекрасно знаком с местной спецификой, знает город, руководство, местный ледовый дворец, многих игроков, клубную систему. Не удивительно, что Рашников и Величкин сделали выбор именно в пользу Ильи Петровича. Отметим, что Виктор Козлов останется в тренерском штабе Воробьёва.

Канадские тренеры пока не впечатляют. Их клубам будет сложно в новом сезоне В минском «Динамо» и вовсе может случиться очередной провал. Всё к этому идёт.

Занимательно, что синхронно с «Металлургом» свои матчи проиграли другие команды с иностранными тренерами. Но к Бобу Хартли в «Авангарде» пока никаких претензий, ведь в прошлом сезоне он дошёл до финала Кубка Гагарина, а в этом уже успел обыграть в гостях ЦСКА и «Йокерит».



А вот терпение президента «Локомотива» Юрия Яковлева в скором времени может лопнуть. Ярославцы не сделали никаких выводов после домашнего поражения от «Спартака» и наступили на те же грабли в принципиальной схватке с «Торпедо». «Локомотив» пропустил четыре шайбы подряд за короткий промежуток времени, по сути расписавшись в собственном поражении и бессилии. Да, были шансы спастись в концовке, но не срослось.

Четыре гола «Спартака» за 5 минут! Знарок показал канадцу русский хоккей Красно-белые начали за упокой, но затем знатно покуражились в Ярославле.

Очевидно, что прежде, чем приглашать в российские клубы Континентальной лиги иностранных тренеров, нужно серьёзно подумать. Чем руководствовались в «Металлурге», когда звали Яндача? А в Ярославле, приглашая Крэйга Мактавиша, не работавшего главным тренером едва ли не 10 лет? Сплошные вопросы, на которые нам должны ответить руководители этих команд.