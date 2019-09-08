Юханссон: мне приходится соперничать с Сорокиным в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон прокомментировал сложную конкуренцию с голкипером Ильёй Сорокиным.



«Я не знаю, никто не знает, как будет распределено между нами время в этом сезоне. Не знаю, кто и сколько будет играть. Я стараюсь изо всех сил проявить себя. Сорокин — один из лучших вратарей лиги, и мне серьёзно приходится соперничать с ним за право выходить на лёд. Он первоклассный вратарь. Но только тренеры решают, кого ставить.



Посмотрим, что будет дальше, но, конечно, Сорокин — прекрасный голкипер, и мне приходится держать планку, если я хочу конкурировать с ним. Мы постоянно подгоняем друг друга и заставляем становиться всё лучше", – приводят слова Юханссона «Известия».



В матчах КХЛ с «Авангардом» (1:3) и «Ак Барсом» (3:2) ворота «армейцев» защищал Юханссон, в игре с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) – Сорокин.

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