Бержевен: Александр Романов перейдёт в «Монреаль» через год

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен рассказал, когда в его команде появится защитник московского ЦСКА Александр Романов. Напомним, 19-летний хоккеист был выбран канадской командой во втором раунде драфта 2018 года под общим 38-м номером.



«Романов появится в «Монреале» через год», — рассказал функционер в эфире TSN.



19-летний Романов набрал 4 (1+3) очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, выступая за ЦСКА. В четырёх матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2019 на его счету нет очков при показателе полезности «+2». Контракт Романова с ЦСКА рассчитан до 30 апреля 2020 года.



Романов — внук российского тренера Зинэтулы Билялетдинова.

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