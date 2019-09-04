Лучшие лимитчики КХЛ, 10-1-е места. Тут будущие звёзды нашего хоккея

Завершаем наш рейтинг лимитчиков топ-10 игроков 1999-2000 годов рождения, которые в этом сезоне способны не только стать железными игроками основы, но и совершить прорыв. Кажется, одному из главных талантов «Локомотива» Григорию Денисенко здесь не должно быть равных, но у него есть парочка сильных конкурентов.

Лучшие лимитчики КХЛ, 20-11-е места. За этими парнями будущее КХЛ Первая часть рейтинга. От гренадёра Мисюля до Хабарова.

Неясно, с кем и в каком звене будет играть Старков в «Сочи», но играть будет точно. Он опытный (63 матча КХЛ за два сезона), прекрасно знаком с требованиями Зубова и всё ещё лимитчик. Старков, впечатливший на прошлогодней Суперсерии, конечно, далеко на самый талантливый в нашей подборке, но в топ-10 попал по совокупности факторов. Уже в прошлом году он играл по 9-10 минут, а в этом игровое время должно вырасти, как, будем надеяться, и результативность.

9. Валерий Орехов («Барыс»)

Орехов в скором времени должен стать одним из основных защитников «Барыса» — 20-летний хоккеист растёт не по дням, а по часам. Он уже сыграл за национальную команду Казахстана на чемпионате мира, в прошлом году стабильно попадал в состав «Барыса» и играл помногу, даже в большинстве (и это при том, что в составе команды были и Диц, и Даллмэн). Нет сомнений, что Андрей Скабелка и дальше продолжит развивать молодого игрока.

8. Данила Галенюк (СКА)

Данила Галенюк Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Пару лет назад Галенюк считался чуть ли не лучшим российским защитником по своему возрасту – тогда он как раз был железным игроком юниорских сборных и перешёл из «Югры» в СКА. После этого о Галенюке было мало что слышно – он играл в ВХЛ и МХЛ, изредка вызываясь в основу. Пожалуй, теперь пришло его время пробиваться в главную команду Петербурга. Для начала Галенюк в составе олимпийской сборной сыграл на турнире в Сочи, потом с молодёжной – на Четыре нации, а в первой игре сезона с «Металлургом» сыграл почти 10 минут. Конечно, могла сказаться травма Лукаса Бенгтссона (в заявке СКА было только семь защитников), но Данила уже готов к постепенному переходу на новый уровень.

7. Павел Дорофеев («Металлург»)

Дорофеев начинал прошлый сезон в «Стальных Лисах», но довольно быстро дебютировал в КХЛ, и сразу – в звене с Мозякиным, провёл в основной команде 27 матчей и забил свой первый гол. Уже через год 18-летний нападающий планирует уехать за океан (на драфте-2019 его выбрал «Вегас» в третьем раунде), а пока у него есть все шансы провести прорывной сезон в «Магнитке» – в этом ему должны помочь отличное катание, красивые (и эффективные) обыгрыши и светлый ум.

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Из сына Андрея Коваленко должен вырасти классный снайпер – несмотря на небольшой рост, 19-летний Николай постоянно нацелен на бросок, настырно лезет на пятачок, может при необходимости и потолкаться с соперником. В прошлом сезоне он забил пять голов и дважды признавался новичком недели в КХЛ. МХЛ он уже перерос (в сезоне-2018/19 играл там только в плей-офф, после того как «Локомотив» вылетел из Кубка Гагарина, и выиграл очередной Кубок Харламова). Можно сказать, что Коваленко должен стать полноценным игроком основы.

5. Александр Никишин («Спартак»)

Для уроженца Орла прошлый сезон был прорывным – в «Крыльях Советов» он стал лучшим защитником-бомбардиром и обратил на себя внимание «Спартака». В 17 лет Никишин выглядит не по годам зрело и совершенно не тушуется на фоне опытных одноклубников. Он не стесняется идти в силовую борьбу, много бросает и выглядит не хуже других. Александр дебютировал в КХЛ в матче с рижским «Динамо» и сразу же сыграл больше 11 минут.

41 секунда в первом матче СКА в сезоне – маловато для 10-го номера драфта-2019, особенно учитывая то, что в дебютном матче в КХЛ он сыграл примерно в три раза больше. Можно списать это на то, что игра получилась для «армейцев» непростой, можно на то, что на предсезонке Василий за СКА сыграл всего три матча (потому что был занят в молодёжной и олимпийской сборных), а в будущем один из наших самых талантливых юниоров будет получать больше времени. По крайней мере, ещё в прошлом году в ВХЛ он выглядел органично, и при должном доверии должен раскрыться и в СКА. Надеемся, мы увидим и его фирменные проходы, и сумасшедшие голы и многое другое.

Александр Романов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Внук Зинэтулы Билялетдинова в 19 лет стал обладателем Кубка Гагарина. Да, в плей-офф после первого раунда он на льду не появлялся, но в целом прошлый сезон он может занести себе в актив. Лучший защитник молодёжного чемпионата мира, 47 матча за ЦСКА со средним игровым временем 10 минут. Романов чувствует себя уверенно, отлично катается и не боится идти вперёд. Романов мог бы оказаться и выше в рейтинге, если бы в составе «армейцев» не играли Нестеров, Марченко, Робинсон и другие опытные ребята, с которыми ему предстоит конкурировать по-взрослому.

Внук не пожалел деда. Это был его первый гол в КХЛ Ирония судьбы в исполнении защитника ЦСКА Александра Романова.

Ещё один масочник, который попал в первую десятку нашего рейтинга, и попал абсолютно заслуженно. Лучшему снайперу «Салавата» на предсезонке всего 17 лет. Весной он выиграл со сборной России серебро ЮЧМ и был одним из лучших в команде, а TSN ставит его в топ-25 драфта-2020 в НХЛ. В первом матче сезона с «Куньлунем» Амиров не забил, но стал одним из самых бросающих игроков своей команды, выходил на лёд в большинстве и в овертайме и был заметен на льду. Это однозначно говорит о том, что проблем с игровым временем в «Салавате» у него не будет никаких.

Лучший бомбардир МЧМ-2019, обладатель Кубка Харламова и MVP молодёжного Кубка мира и железный кандидат на МЧМ-2020. С таким послужным списком 15-й номер драфта-2018 вступает в нынешний сезон. Новый тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш высоко оценил талантливого форварда, хотя практически не успел «подержать его в руках».



Если в прошлом сезоне Денисенко провёл 25 матчей и ещё 6 в плей-офф, то в этом уже может рассчитывать на постоянное место в основе. И наверняка мы увидим немало голов от юркого форварда.