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Ларионов: история «Русской пятёрки» была одной из самых ярких в НХЛ

Ларионов: история «Русской пятёрки» была одной из самых ярких в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал игру легендарной «Русской пятёрки» из «Детройт Ред Уингз», премьера фильма о которой пройдёт в конце сентября. Ларионов выразил мнение, что история «Русской пятёрки» навсегда вошла в историю Национальной хоккейной лиги.

«История „Русской пятёрки“ была одной из самых ярких в НХЛ за 100 лет. Город машин привык видеть именно машину, а мы показали, что такое игра и насколько в хоккей играется по-другому. Конечно, это благодаря Скотти Боумэну, который сложил пазл. Был большой риск, потому что это было впервые, но, зная человека, понимающего игру досконально, я решился на этот шаг, и он оказался феноменальным», — цитирует Ларионова ТАСС.

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