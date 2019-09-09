«Куньлунь» проиграл «Барысу» в Шэньчжэне

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке уступил казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, матч завершился со счётом 2:3. Напомним, команды встречались уже второй раз за два дня, вчера подопечные Курта Фрэйзера взяли верх со счётом 1:0.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующем игровом отрезке было забито сразу четыре гола: сначала у «Барыса» отличились защитник Даррен Диц и нападающий Адам Хелука, после чего хозяева восстановили равновесие благодаря заброшенными шайбам Брэндона Ипа и Итана Верека. На 48-й минуте форвард Павел Акользин вновь вывел «Барыс» вперёд, установив окончательный счёт.