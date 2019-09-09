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«Куньлунь» проиграл «Барысу» в Шэньчжэне

«Куньлунь» проиграл «Барысу» в Шэньчжэне
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке уступил казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ, матч завершился со счётом 2:3. Напомним, команды встречались уже второй раз за два дня, вчера подопечные Курта Фрэйзера взяли верх со счётом 1:0.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующем игровом отрезке было забито сразу четыре гола: сначала у «Барыса» отличились защитник Даррен Диц и нападающий Адам Хелука, после чего хозяева восстановили равновесие благодаря заброшенными шайбам Брэндона Ипа и Итана Верека. На 48-й минуте форвард Павел Акользин вновь вывел «Барыс» вперёд, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2019, понедельник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Диц (Найт) – 23:24' (5x4)   0:2 Хелука – 27:53' (5x4)   1:2 Ип (Вонг) – 34:47' (5x5)   2:2 Верек (Челиос) – 39:38' (5x5)   2:3 Михайлис (Хелука) – 47:08' (5x5)
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