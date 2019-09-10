КХЛ дисквалифицировала Жильбера Брюле на два матча

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Жильбер Брюле дисквалифицирован на два матча, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс». Время – 25.33.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего Жильбера Брюле по п.1.7. («Удар соперника коленом») статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в официальном сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.