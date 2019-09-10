Артур Лаута забросил первую шайбу с февраля 2018 года
Нападающий хоккейного клуба«Ижсталь» Артур Лаута отметился заброшенной шайбой в матче чемпионата ВХЛ с «Челметом» (3:2). Форвард забил гол в официальном матче впервые с февраля 2018 года, когда он забрасывал за «Сарыарку».
23-летний Лаута последний раз выступал в Континентальной хоккейной лиге два года назад, в регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 проведя три матча за «Югру» и не отметившись результативными баллами. В ходе сезона форварда обменяли из Омска в Ханты-Мансийск, но позже он был возвращён из-за проблем с дисциплиной. Ранее у Лауты также возникали подобные проблемы.
В прошлом сезоне форвард тренировался с клубом Высшей хоккейной лиги «Торос», но не провёл за команду ни одного официального матча.
- 10 сентября 2019
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