Кудашов — о Кочеткове: молодые хоккеисты иногда играют волнами

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Сибирью» (4:2).



«40 минут нормальной игры, а в третьем периоде стали позволять себе вольности, которые сделали такую нервную концовку.



Почему не играет Кузьменко? У нас пока есть игроки, с которыми мы определились, пока играем ими. Естественно, спортивный принцип есть, ротация будет. У всех травмированных разная ситуация: кто-то раньше поправится, кто-то — позже. Но в ближайшие дни их не будет.



Большинство все команды много отрабатывают, это один из основных элементов в хоккее. В прошлом матче не забили большинство, поэтому старались уделить этому время на тренировке.



Кочетков готов к роли первого номера? Молодые хоккеисты иногда играют волнами. Пока он играет нормально, развивается. Будем смотреть дальше», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА одержал победу над «Сибирью»