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СКА одержал победу над «Сибирью»

СКА одержал победу над «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

В Санкт-Петербурге местный СКА переиграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча закончилась со счётом 4:2.

Первые полчаса игрового времени прошли без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 32-й минуте, удачный бросок в актив записал нападающий «армейцев» Йори Лехтеря. В концовке второго периода Владимир Ткачёв и Лехтеря, оформивший дубль, увеличили преимущество хозяев до трёх голов. На 48-й минуте форвард «Сибири» Егор Миловзоров сократил отставание, вскоре разница в счёте уменьшилась до одной шайбы после точного броска Никиты Михайлова. Точку в концовке поставил Виктор Тихонов — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Лехтеря (Плотников, Ткачёв) – 31:43' (5x4)   2:0 Ткачёв (Плотников) – 38:07' (4x4)   3:0 Лехтеря (Рундблад, Бывальцев) – 39:24' (5x4)   3:1 Миловзоров (Хабаров, Михайлов) – 47:22' (5x4)   3:2 Михайлов (Руохомаа) – 53:12' (5x5)   4:2 Тихонов (Кетов, Зубарев) – 59:43' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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