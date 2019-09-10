СКА одержал победу над «Сибирью»

В Санкт-Петербурге местный СКА переиграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча закончилась со счётом 4:2.



Первые полчаса игрового времени прошли без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 32-й минуте, удачный бросок в актив записал нападающий «армейцев» Йори Лехтеря. В концовке второго периода Владимир Ткачёв и Лехтеря, оформивший дубль, увеличили преимущество хозяев до трёх голов. На 48-й минуте форвард «Сибири» Егор Миловзоров сократил отставание, вскоре разница в счёте уменьшилась до одной шайбы после точного броска Никиты Михайлова. Точку в концовке поставил Виктор Тихонов — 4:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.