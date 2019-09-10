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Савченко — о голе с середины площадки: главное — создание угрозы

Савченко — о голе с середины площадки: главное — создание угрозы
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ярославского «Локомотива» Роман Савченко поделился эмоциями от матча с «Сочи» (2:1) и прокомментировал свою шайбу, заброшенную из центральной зоны.

«Хорошо, что выиграли. Все ребята хорошо поработали, забили два гола и довели дело до победы. Мы понимали, что после двух поражений нам надо как-то реабилитироваться, переломить ход событий.

От гола только позитивные эмоции, арбитры даже шайбу подарили. Вы знаете, шайба может откуда угодно залететь, главное — нацеленность, создание угрозы. Просто увидел, что соперники поехали на смену, и решил бросить в сторону ворот», — передаёт слова Савченко корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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