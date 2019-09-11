Сможет ли «Амур» последним в КХЛ одержать первую победу в сезоне?

Сегодня, 11 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей регулярного чемпионата. Перед очередным игровым днём только в активе «Амура» нет побед.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Амур» — «Барыс»;
— «Адмирал» — «Трактор»;
— «Нефтехимик» — «Металлург»;
— «Северсталь» — «Йокерит»;
— «Торпедо» — ЦСКА.
Принять участие в опросе можно в Playbuzz
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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