Игроки «Северстали» приехали на матч с «Йокеритом» на «копейке»

Череповецкая «Северсталь» выпустила проморолик для домашнего матча с финским «Йокеритом». Часть игроков команды хозяев приехала на матч на автомобиле ВАЗ-2101, более известном как «копейка».

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Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.



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