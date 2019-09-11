Игроки «Северстали» приехали на матч с «Йокеритом» на «копейке»
Череповецкая «Северсталь» выпустила проморолик для домашнего матча с финским «Йокеритом». Часть игроков команды хозяев приехала на матч на автомобиле ВАЗ-2101, более известном как «копейка».
Посмотреть видео можно на YouTube.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 11 сентября 2019
-
18:44
-
18:35
-
18:25
-
18:18
-
18:10
-
17:57
-
17:49
-
17:41
-
17:23
-
17:00
-
16:39
-
16:25
-
16:10
-
16:01
-
15:47
-
15:25
-
15:00
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
13:55
-
13:29
-
13:15
-
13:05
-
12:59
-
12:45
-
12:21
-
12:00
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:56
-
10:42
-
10:15
Партнерский контент