«Хумо» одержал разгромную победу в своём дебютном матче в ВХЛ

Клуб из Узбекистана «Хумо» дебютировал в Высшей хоккейной лиге. Команда из Ташкента одержала крупную победу над «Рязанью» со счетом 5:0.



Голы: Смирнов (Беляков), Щербина, Ерохин (Яценко, Григоренко), Григоренко (Яценко), Воронин (Сорокин, Ворошило).



Вратари: Смирягин — Денисов.



В основе концепции клуба из Узбекистана — образ мифической птицы «Хумо», которая, согласно древним преданиям, является эталоном справедливости и свободы, приносит счастье и удачу.