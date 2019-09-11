«Хумо» одержал разгромную победу в своём дебютном матче в ВХЛ
Клуб из Узбекистана «Хумо» дебютировал в Высшей хоккейной лиге. Команда из Ташкента одержала крупную победу над «Рязанью» со счетом 5:0.
Голы: Смирнов (Беляков), Щербина, Ерохин (Яценко, Григоренко), Григоренко (Яценко), Воронин (Сорокин, Ворошило).
Вратари: Смирягин — Денисов.
В основе концепции клуба из Узбекистана — образ мифической птицы «Хумо», которая, согласно древним преданиям, является эталоном справедливости и свободы, приносит счастье и удачу.
- 11 сентября 2019
-
23:13
-
22:59
-
22:51
-
22:43
-
22:34
-
22:22
-
21:59
-
21:37
-
21:29
-
21:22
-
21:17
-
21:01
-
20:25
-
20:11
-
19:51
-
19:45
-
19:23
-
19:05
-
18:54
-
18:44
-
18:35
-
18:25
-
18:18
-
18:10
-
17:57
-
17:49
-
17:41
-
17:23
-
17:00
-
16:39
-
16:25
-
16:10
-
16:01
-
15:47
-
15:25
Партнерский контент