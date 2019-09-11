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«Хумо» одержал разгромную победу в своём дебютном матче в ВХЛ

«Хумо» одержал разгромную победу в своём дебютном матче в ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0

Клуб из Узбекистана «Хумо» дебютировал в Высшей хоккейной лиге. Команда из Ташкента одержала крупную победу над «Рязанью» со счетом 5:0.

Голы: Смирнов (Беляков), Щербина, Ерохин (Яценко, Григоренко), Григоренко (Яценко), Воронин (Сорокин, Ворошило).

Вратари: Смирягин — Денисов.

В основе концепции клуба из Узбекистана — образ мифической птицы «Хумо», которая, согласно древним преданиям, является эталоном справедливости и свободы, приносит счастье и удачу.

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