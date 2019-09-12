Гальченюк: Малкин — открытый и забавный парень, с ним легко играть

Новичок «Питтсбург Пингвинз» Алекс Гальченюк поделился первыми впечатлениями от перехода в клуб.

«Малкин и Кросби? С этих ребят берёшь пример ещё до того, как попал в лигу, и потом, когда играешь против них. А сейчас мы с ними в одной команде. Не могу в это поверить. Это не может не радовать. Я мечтал о таком, учился у них.

Мы не были знакомы с Малкиным. Он действительно очень открытый и забавный парень. Я узнал его, его игру. С ним действительно очень легко играть.

Эта команда ставит перед собой самые серьёзные задачи. Тут нет никакого секрета. Все хотят успешно провести новый сезон. Нас ждёт серьёзная работа на сборах. Это то, что нам нужно.

Это не первый и не второй сезон для меня в НХЛ. Прошло уже несколько лет. Надо постоянно работать над ошибками, прогрессировать и развиваться. Это лето для меня сильно отличалось от других. Я уделял особое внимание любым мелочам, когда работал в зале и на льду», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.