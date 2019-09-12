Гуськов – о кризисе «Металлурга»: клуб оклемается, Воробьёв не волшебник

Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал два поражения магнитогорского «Металлурга» после смены Йозефа Яндача на Илью Воробьёва на посту главного тренера.
«В Магнитогорске идёт активная перестройка. Здесь момент больше в тренере, нужно понимать, что если взять и поменять тренера в начале сезона, то это не будет значить, что команда с ходу пойдёт вверх. «Магнитка» оклемается, и всё будет хорошо. В команде много новых людей, новые легионеры, нужен грамотный подход. Но это всё не сразу. Да, пришёл Илья Воробьёв. Но нельзя, чтобы команда моментально заиграла.
Про Воробьёва и его назначение было много разговоров. Но он не волшебник, он не может сразу прийти и всё сделать. Давайте вспомним, что Илья Петрович уже выигрывал с Магнитогорском Кубок Гагарина, его прекрасно знают в этом клубе. Главное, что Воробьёв уже всем всё доказывал, но теперь нужно доказывать по-новому. Вернуться в «Металлург» ему помогла именно вера в свои силы», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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