И. Воробьёв: «Металлург» не подготовлен. Движения просто нет

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги проигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (0:3).



«С победой, «Нефтехимик»! У нас в предсезонке было девять травм. Команда не подготовлена. По движению видно, что его просто нет. Новый тренер пришёл, и на морально-волевых сыграли с «Автомобилистом». Ребята сегодня, конечно, старались, но без физики, без движения в современном хоккее делать нечего», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Нефтехимика».



Счёт был открыт уже на четвёртой минуте — точным броском отметился канадский нападающий «Нефтехимика» Зак Митчелл. Почти 40 следующих минут прошли без заброшенных шайб. На 42-й минуте защитник нижнекамцев Тимур Хафизов упрочил преимущество хозяев. Точку во встрече поставил нападающий хозяев Павел Порядин. На счету голкипера «Нефтехимика» Александра Шарыченкова сухой матч.

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