Яковлев: «Магнитке» надо начать с «мусорных» голов. Уже нет красивого хоккея

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев поделился мнением о проблемах команды после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (0:3).

«Хоккей – игра простая, нужно на один гол больше забить, и всё. У нас было много моментов, реально много моментов создавали, но просто не забили. Если бы забили, игра сложилась бы по-другому. Сейчас нужно переломить эту серию неудач, больше работать, забивать не красивые голы, а начать с рабочих, «мусорных». И потихоньку возвращать уверенность.

Сейчас хоккей вообще поменялся. Уже нет вот этого красивого хоккея. Тренировок между играми практически нет. Только за счёт игр добавлять и прибавлять», – цитирует Яковлева «Спорт Бизнес Online».