«Авангард» командировал Яремчука в «Ижсталь»
Согласно договору о сотрудничестве между хоккейными клубами «Авангард» и «Ижсталь», в Ижевск прибыл нападающий омской команды Александр Яремчук, информирует пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги.
В этом сезоне Яремчук сыграл за «Авангард» в трёх матчах, но результативными действиями не отметился. В 2018 году в составе молодёжной сборной команды страны участвовал в суперсерии с молодёжной сборной Канады.
Ижевский клуб является партнёром «Авангарда» в Высшей хоккейной лиге. По договору о сотрудничестве «Авангард» может делегировать в «Ижсталь» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ. На этой неделе «Ижсталь» прославилась роликом из раздевалки, в которой появился автомат Калашникова.
«Плохо будем играть — расстреляют». В «Ижстали» появился автомат Калашникова
- 12 сентября 2019
-
15:51
-
15:22
-
15:10
-
15:01
-
14:55
-
14:23
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:06
-
12:55
-
12:42
-
12:20
-
12:06
-
11:51
-
11:32
-
11:27
-
11:09
-
10:46
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:37
-
09:15
-
09:00
-
04:55
-
02:37
-
01:59
-
01:07
-
00:08
-
00:00
- 11 сентября 2019
-
23:34
-
23:13
-
22:59
-
22:51
Партнерский контент