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«Авангард» командировал Яремчука в «Ижсталь»

«Авангард» командировал Яремчука в «Ижсталь»
Хоккей / КХЛ 0

Согласно договору о сотрудничестве между хоккейными клубами «Авангард» и «Ижсталь», в Ижевск прибыл нападающий омской команды Александр Яремчук, информирует пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги.

В этом сезоне Яремчук сыграл за «Авангард» в трёх матчах, но результативными действиями не отметился. В 2018 году в составе молодёжной сборной команды страны участвовал в суперсерии с молодёжной сборной Канады.

Ижевский клуб является партнёром «Авангарда» в Высшей хоккейной лиге. По договору о сотрудничестве «Авангард» может делегировать в «Ижсталь» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ. На этой неделе «Ижсталь» прославилась роликом из раздевалки, в которой появился автомат Калашникова.

«Плохо будем играть — расстреляют». В «Ижстали» появился автомат Калашникова
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