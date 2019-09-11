«Плохо будем играть — расстреляют». В «Ижстали» появился автомат Калашникова

В раздевалке «Ижстали» появился автомат Калашникова, который вручается лучшему игроку команды по итогам каждого матча. После последнего матча регулярного чемпионата ВХЛ с «Челметом» (3:2) автомат вручили голкиперу команды Савелию Кононову, отразившему 36 бросков.

«Довели тренера», «Как его в поездку возить?», «Стрелять можно?», «Если плохо будем играть, нас из него расстреляют» — такие фразы проскочили в раздевалке, когда игроки увидели автомат.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Ижстали».

Ижевский клуб является партнёром «Авангарда» в Высшей хоккейной лиги. По договору о сотрудничестве «Авангард» может делегировать в «Ижсталь» до 10 игроков для повышения их мастерства в ходе выступления в чемпионате ВХЛ.