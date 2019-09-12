«Динамо» Мн — «Сибирь»: новичок хозяев Принс забил в ворота бывшей команды

Минское «Динамо» встречается с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Хозяева открыли счёт в начале матча стараниями новичка Шейна Принса. Североамериканский нападающий отметился голом в первом же матче за новую команду. В прошлом сезоне Принс выступал как раз в составе «Сибири».
Посмотреть видео гола Принса можно на официальном сайте КХЛ.
В сезоне-2018/19 Принс перебрался в Европу. Сначала в швейцарский «Давос», в котором в 16 матчах набрал 6 (3+3) очков, а затем — в «Сибирь» Александра Андриевского. Шейн оказался непосредственно причастен к рывку новосибирцев, который едва не позволил им выйти в плей-офф. В активе Принса — 19 (3+16) результативных баллов. При этом он закончил чемпионат с показателем «+1» и выиграл 56,2% вбрасываний.
- 12 сентября 2019
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