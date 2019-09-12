Принс: возможность играть за Беларусь была ключевой при подписании контракта

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс рассказал о переходе в клуб, а также прокомментировал возможность играть за сборную Беларуси.
«Мой агент связался с клубом и начал переговоры о контракте. Конечно, это заняло какое-то время. Я слышал много хорошего о команде и о Минске. Кроме того все замечательно отзываются о клубе. Минск — определённо тот город, в котором я хотел играть. Всё дело было за контрактными договорённостями, и я рад, что всё пришло к тому, что сейчас я в Минске. Это круто.
Возможность играть за сборную Беларуси — одна из тех вещей, которая была ключевой при подписании моего двухлетнего контракта. Я действительно очень рад возможности играть за сборную на международных турнирах. А теперь, когда приехал в Беларусь и понял, какая это замечательная страна, с нетерпением жду этого! Надеюсь, Беларусь станет для меня вторым домом, а я постараюсь принести сборной как можно больше пользы», — приводит слова игрока официальный сайт «зубров».
- 12 сентября 2019
-
14:23
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:06
-
12:55
-
12:42
-
12:20
-
12:06
-
11:51
-
11:32
-
11:27
-
11:09
-
10:46
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:37
-
09:15
-
09:00
-
04:55
-
02:37
-
01:59
-
01:07
-
00:08
-
00:00
- 11 сентября 2019
-
23:34
-
23:13
-
22:59
-
22:51
-
22:43
-
22:34
-
22:22
-
21:59
-
21:37