Принс: возможность играть за Беларусь была ключевой при подписании контракта

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс рассказал о переходе в клуб, а также прокомментировал возможность играть за сборную Беларуси.

«Мой агент связался с клубом и начал переговоры о контракте. Конечно, это заняло какое-то время. Я слышал много хорошего о команде и о Минске. Кроме того все замечательно отзываются о клубе. Минск — определённо тот город, в котором я хотел играть. Всё дело было за контрактными договорённостями, и я рад, что всё пришло к тому, что сейчас я в Минске. Это круто.

Возможность играть за сборную Беларуси — одна из тех вещей, которая была ключевой при подписании моего двухлетнего контракта. Я действительно очень рад возможности играть за сборную на международных турнирах. А теперь, когда приехал в Беларусь и понял, какая это замечательная страна, с нетерпением жду этого! Надеюсь, Беларусь станет для меня вторым домом, а я постараюсь принести сборной как можно больше пользы», — приводит слова игрока официальный сайт «зубров».