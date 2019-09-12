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«Локомотив» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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«Локомотив» — «Динамо» М: Шипачёв набрал 600-е очко в чемпионатах России

«Локомотив» — «Динамо» М: Шипачёв набрал 600-е очко в чемпионатах России
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» гостит у «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе бело-голубых результативным броском отметился нападающий Вадим Шипачёв, набравший 600-е очко в чемпионатах России.

Посмотреть видео гола Шипачёва можно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);
Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;
Рафиков — Накладал, Санников — Алексеев — Е. Аверин;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;
Мисюль, Кудрявцев, Ильенко — Красковский — Апальков.

«Динамо» М:

Ерёменко (Бочаров);
Зайцев — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Полыгалов — Кулёмин;
Григорьев — Лямин, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Огурцов, Михайлов — Круглов — Афиногенов, Индрашис.

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