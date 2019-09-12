«Локомотив» — «Динамо» М: Шипачёв набрал 600-е очко в чемпионатах России

Московское «Динамо» гостит у «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе бело-голубых результативным броском отметился нападающий Вадим Шипачёв, набравший 600-е очко в чемпионатах России.

Посмотреть видео гола Шипачёва можно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив»:



Лазушин (Коновалов);

Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;

Рафиков — Накладал, Санников — Алексеев — Е. Аверин;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;

Мисюль, Кудрявцев, Ильенко — Красковский — Апальков.



«Динамо» М:



Ерёменко (Бочаров);

Зайцев — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Полыгалов — Кулёмин;

Григорьев — Лямин, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Огурцов, Михайлов — Круглов — Афиногенов, Индрашис.