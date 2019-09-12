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Фанат сделал предложение любимой, игрок влетел в штангу. Фото победы «Спартака»

Болельщик сделал предложение своей девушке
Фанат сделал предложение любимой, игрок влетел в штангу. Фото победы «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0

12 сентября в Москве на льду «ЦСКА-Арены» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» принимал рижское «Динамо». Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу команды Олега Знарка.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в начале второго игрового отрезка рижане открыли счёт усилиями Нериюса Алишаускаса. Андрей Кутейкин восстановил равновесие в большинстве, а чуть позже заброшенными шайбами отметились Илья Талалуев и Каспарс Даугавиньш. На первой минуте третьего периода Мартиньш Карсумс в четвёртый раз огорчил гостей, а позже отличился Робин Ганзл, который установил окончательный счёт.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» Рига — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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