Знарок: я передразнивал Хартли? Вам лишь бы выцепить какую-нибудь фигню

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча с рижским «Динамо» (5:1) прокомментировал информацию, что он передразнивал главного тренера «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции.



«Ну а что я могу сделать с этим? Ну это просто цирк, блин. Это профессионализм журналиста. Ему лишь бы выцепить какую-нибудь фигню, блин. Он же нормально не напишет. Не знаю, что он там в жизни делал вообще. Он, наверное, кроме ручки ничего тяжелее в руке не держал. И вообще, как он попал сюда? Очень много таких, как он. Постоянно меня это и бесит, потому что есть профессионалы, а есть вот такие вбросы.



Я уже не в том возрасте, чтобы с ним что-то делать. Было бы мне 20 лет или чуть побольше, я бы просто по-другому сделал. А сейчас какой смысл? Что с дурака взять? Анализы сдаст, не в ту банку пописает», — сказал Знарок на пресс-конференции.

Нервы или аллергия на канадцев? Знарок открыто передразнивал Хартли Тренер «Спартака» устал ждать своего коллегу, а потом был недоволен его «бла-бла-бла».