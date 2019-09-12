Знарок: я передразнивал Хартли? Вам лишь бы выцепить какую-нибудь фигню

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча с рижским «Динамо» (5:1) прокомментировал информацию, что он передразнивал главного тренера «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции.
«Ну а что я могу сделать с этим? Ну это просто цирк, блин. Это профессионализм журналиста. Ему лишь бы выцепить какую-нибудь фигню, блин. Он же нормально не напишет. Не знаю, что он там в жизни делал вообще. Он, наверное, кроме ручки ничего тяжелее в руке не держал. И вообще, как он попал сюда? Очень много таких, как он. Постоянно меня это и бесит, потому что есть профессионалы, а есть вот такие вбросы.
Я уже не в том возрасте, чтобы с ним что-то делать. Было бы мне 20 лет или чуть побольше, я бы просто по-другому сделал. А сейчас какой смысл? Что с дурака взять? Анализы сдаст, не в ту банку пописает», — сказал Знарок на пресс-конференции.
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