Нервы или аллергия на канадцев? Знарок открыто передразнивал Хартли

У Олега Знарка непростые отношения с канадцами. В должности главного тренера сборной России Олег Валерьевич выиграл чемпионат мира и Олимпийские игры, но за четыре года на этом посту Знарок так ни разу и не обыграл «кленовых листьев» на крупном международном турнире. Финал ЧМ-2015, полуфиналы Кубка мира в 2016-м и ЧМ-2017 – всякий раз канадцы переигрывали маститого специалиста, а на победных для Знарка турнирах в Минске (ЧМ-2014) и Пхёнчхане пути сборных России и Канады не пересекались.
Из сборной Знарок так и ушёл, не ощутив вкуса побед над родоначальниками хоккея. Целый год Олег Валерьевич отдыхал и набирался сил, а затем вернулся в КХЛ, где нет сборной Канады, зато есть сразу несколько команд, возглавляемых специалистами из этой страны. Наверняка для Знарка игры с такими клубами были нерядовыми. И надо же, календарь регулярки КХЛ в первую же декаду подарил Олегу Валерьевичу сразу три принципиальных поединка!
Началось всё неплохо – «Спартак» Знарка уверенно разобрался с «Локомотивом» Крэйга Мактавиша. Но затем красно-белые на домашней площадке подряд проиграли минскому «Динамо» Крэйга Вудкрофта и «Авангарду» Боба Хартли. Взбесило ли это Знарка? Судя по пресс-конференции после матча с «ястребами» — более чем.
Знарок, мягко говоря, никогда не отличался образцовым поведением, его хамоватая и грубая манера общения не только с журналистами, но и с коллегами известна всем. Может быть, в чём-то после годичного перерыва Олег Валерьевич и изменился, но только не в этом аспекте. На пресс-конференции после поражения от «Авангарда» он передразнивал Хартли, когда тот давал оценку игры, и даже не скрывал этого.
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Что это было? Нервы, злость от бессилия или обострившаяся нелюбовь к канадцам? Видимо, всего понемногу. Старт в чемпионате у «Спартака» не задался (четыре поражения в пяти матчах), а тут ещё и обидное поражение от «Авангарда». Ведь «Спартак» вытащил матч с 0:2, но уступил в овертайме из-за нелепейшей ошибки голкипера Хомченко. И снова проигрыш канадцу!
Видимо, Знарок просто перенервничал. К тому же в пресс-центр после матча он пришёл первым и около минуты ждал Хартли, что явно не добавило Олегу Валерьевичу душевного спокойствия. Корреспондент «Чемпионата» видел, как недовольный Знарок спросил затем у тренера «Авангарда», с чего ради он должен его ждать.
С самого начала пресс-конференции наставник «Спартака» выражал неудовольствие (предлагал поменяться с Хартли местами, когда все были готовы начать общение с журналистами), а во время речи Хартли не сдержался и показал свой жест. Очевидно, Знарка окончательно вывел из себя пространный и подробный комментарий Боба по игре, что, по мнению Олега Валерьевича, является «балабольством». Отметим, что в этот момент Хартли просто рассуждал о том, что из-за многочисленных травм некоторые хоккеисты «Авангарда» поставлены в непривычные условия и как это позитивно может отразиться на их развитии. Так что Знарка раздражила не суть слов Хартли, а продолжительность его речи.
Жест Олега Валерьевича лишний раз говорит о его культуре поведения и тотальном неуважении к окружающим, которое у Знарка за год отдыха никуда не делось. А между тем, именно такая модель поведения тренера, как у Хартли, – коммуникационное будущее КХЛ. Современной лиге нужны не только успешные, но и общительные тренеры, которые понимают, что работа со СМИ – это тоже важная часть игры.
А Знарок злится, нервничает, но пока в основном проигрывает. Пенять в такой ситуации Олегу Валерьевичу нужно только на себя.
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