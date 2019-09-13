Экс-форвард «Авангарда» возобновил карьеру на Украине. Он не играл три сезона

Российский нападающий Семён Жеребцов заключил контракт с украинским клубом «Кременчуг», информирует официальный сайт чемпионата Украины.

26-летний форвард является воспитанником «Авангарда». В составе «Омских Ястребов» Семён дважды выигрывал чемпионат Молодёжной хоккейной лиги (2012, 2013).

На уровне Континентальной хоккейной лиги Жеребцов сыграл 26 матчей за «Авангард», в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

Сезон-2015/16 он начал в ВХЛ и сыграл девять матчей за альметьевский «Нефтяник», набрав 3 (2+1) очка. После чего перебрался в чемпионат Казахстана, где сыграл два матча за «Темиртау». Это был последний клуб в карьере хоккеиста до перехода в «Кременчук», последние три сезона пропустил.