КХЛ дисквалифицировала Выглазова и отменила удаления Мозякина и Блэкера

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги вынес вердикт по матчам, сыгранным вчера, 12 сентября.

«Витязь» — «Сочи». Время – 05:18. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Витязя» Никиту Выглазова по п. 1.3.2 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» (Минск) – «Сибирь». Время – 17:57. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Олега Евенко по п. 3.7 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Нефтехимик» — «Металлург». Время – 30:28. На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина по п. 4.5 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Симуляция»)», — сказано в официальном сообщении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Амур» — «Барыс». Время – 19:32. На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Барыса» Джесси Блэкера по п. 1.3.1 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»)», — сказано в официальном сообщении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.