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Бикмуллин — автор первого хет-трика в КХЛ сезона-2019/20

Бикмуллин — автор первого хет-трика в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин отметился хет-триком в домашнем матче с екатеринбургским «Автомобилистом». 21-летний форвард забросил по шайбе на 4-й, 29-й и 31-й минутах игры. Хет-трик стал первым в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне Бикмуллин не всегда попадал в основной состав «Нефтехимика», проведя за главную команду 32 матча в регулярном чемпионате. Форвард записал на свой счёт четыре заброшенных шайбы и одну результативную передачу при показателе полезности "-3" и 91 минуте штрафного времени.

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