Т. Зогорна: настроение в «Амуре» плохое. Не можем реализовать моменты

Нападающий хабаровского «Амура» Томаш Зогорна поделился впечатлениями от проигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3).
«Мы испытываем большие проблемы с большинством, не можем реализовать свои моменты. Настроение в команде сейчас, конечно, плохое. Но мы постоянно разговариваем с парнями, пытаемся переломить эту полосу неудач. Если мы начнём реализовывать свои шансы, всё сразу поменяется», — приводит слова форварда официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 9-й минуте стараниями Теэму Хартикайнена, но гости отыгрались спустя три минуты после того, как Антон Лазарев отличился точным броском в меньшинстве. Уфимцы вернули себе лидерство в счёте за секунду до конца первого периода — Илья Баранов забросил свою первую шайбу в КХЛ. В середине второго периода дальневосточная команда забила второй гол усилиями Игоря Руденкова, реализовавшего большинство. Никита Сошников забросил третью шайбу в ворота «Амура» на 51-й минуте и установил окончательный результат.
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