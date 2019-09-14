Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Т. Зогорна: настроение в «Амуре» плохое. Не можем реализовать моменты

Т. Зогорна: настроение в «Амуре» плохое. Не можем реализовать моменты
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хабаровского «Амура» Томаш Зогорна поделился впечатлениями от проигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3).

«Мы испытываем большие проблемы с большинством, не можем реализовать свои моменты. Настроение в команде сейчас, конечно, плохое. Но мы постоянно разговариваем с парнями, пытаемся переломить эту полосу неудач. Если мы начнём реализовывать свои шансы, всё сразу поменяется», — приводит слова форварда официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 9-й минуте стараниями Теэму Хартикайнена, но гости отыгрались спустя три минуты после того, как Антон Лазарев отличился точным броском в меньшинстве. Уфимцы вернули себе лидерство в счёте за секунду до конца первого периода — Илья Баранов забросил свою первую шайбу в КХЛ. В середине второго периода дальневосточная команда забила второй гол усилиями Игоря Руденкова, реализовавшего большинство. Никита Сошников забросил третью шайбу в ворота «Амура» на 51-й минуте и установил окончательный результат.

«Салават Юлаев» одолел «Амур», хабаровский клуб потерпел шестое поражение подряд
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент