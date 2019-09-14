«Салават Юлаев» одолел «Амур», хабаровский клуб потерпел шестое поражение подряд

«Салават Юлаев» провёл домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча закончилась со счётом 3:2.
Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 9-й минуте стараниями Теэму Хартикайнена, но гости отыгрались спустя три минуты после того, как Антон Лазарев отличился точным броском в меньшинстве. Уфимцы вернули себе лидерство в счёте за секунду до конца первого периода — Илья Баранов забросил свою первую шайбу в КХЛ. В середине второго периода дальневосточная команда забила второй гол усилиями Игоря Руденкова, реализовавшего большинство. Никита Сошников забросил третью шайбу в ворота «Амура» на 51-й минуте и установил окончательный результат.
«Амур» потерпел шестое поражение в нынешнем сезоне, а «Салават» одержал третью победу в пяти матчах.
- 14 сентября 2019
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