«Салават Юлаев» одолел «Амур», хабаровский клуб потерпел шестое поражение подряд

«Салават Юлаев» провёл домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча закончилась со счётом 3:2.



Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 9-й минуте стараниями Теэму Хартикайнена, но гости отыгрались спустя три минуты после того, как Антон Лазарев отличился точным броском в меньшинстве. Уфимцы вернули себе лидерство в счёте за секунду до конца первого периода — Илья Баранов забросил свою первую шайбу в КХЛ. В середине второго периода дальневосточная команда забила второй гол усилиями Игоря Руденкова, реализовавшего большинство. Никита Сошников забросил третью шайбу в ворота «Амура» на 51-й минуте и установил окончательный результат.



«Амур» потерпел шестое поражение в нынешнем сезоне, а «Салават» одержал третью победу в пяти матчах.