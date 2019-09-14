Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават Юлаев» одолел «Амур», хабаровский клуб потерпел шестое поражение подряд

«Салават Юлаев» одолел «Амур», хабаровский клуб потерпел шестое поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» провёл домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча закончилась со счётом 3:2.

Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 9-й минуте стараниями Теэму Хартикайнена, но гости отыгрались спустя три минуты после того, как Антон Лазарев отличился точным броском в меньшинстве. Уфимцы вернули себе лидерство в счёте за секунду до конца первого периода — Илья Баранов забросил свою первую шайбу в КХЛ. В середине второго периода дальневосточная команда забила второй гол усилиями Игоря Руденкова, реализовавшего большинство. Никита Сошников забросил третью шайбу в ворота «Амура» на 51-й минуте и установил окончательный результат.

«Амур» потерпел шестое поражение в нынешнем сезоне, а «Салават» одержал третью победу в пяти матчах.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2019, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Хартикайнен (Панин, Умарк) – 8:04' (5x5)   1:1 Лазарев (Йордан) – 11:02' (4x5)   2:1 Баранов (Умарк, Маннинен) – 19:59' (5x5)   2:2 Руденков (Зогорна, Витасек) – 29:47' (5x3)   3:2 Сошников (Коледов) – 50:02' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент