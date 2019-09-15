Сыгравший почти 1000 матчей в НХЛ форвард «Эдмонтона» Бродзяк завершит карьеру

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кайл Бродзяк пропустит сезон-2019/20 и завершит карьеру, сообщает Edmontonsun.com. Контракт 35-летнего форварда со среднегодовой зарплатой в размере $ 1,15 млн был рассчитан ещё на один сезон.

«Дегенерация межпозвоночного диска. Определённо, я больше не могу играть», — сказал Бродзяк.

В минувшем сезоне уроженец Сент-Пола сыграл 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил шесть шайб и сделал три результативные передачи при показателе полезности «-14» и 33 штрафных минутах.

За карьеру канадский форвард также защищал цвета таких команд, как «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». В общей сложности Бродзяк сыграл 964 матча и набрал 308 (134+174) очков при показателе полезности "-62".