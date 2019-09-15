«Металлург» проиграл в Минске, потерпев четвёртое поражение кряду при Воробьёве

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу минчан. Гости потерпели четвёртое поражение подряд после возвращения на пост главного тренера Ильи Воробьёва.



Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями четырёх результативных действий. В составе хозяев забитыми голами отметились Александр Китаров и Шейн Принс, а у гостей отличился Брэндо Козун, оформивший дубль. На последней минуте победную шайбу в составе «зубров» забросил Андрей Костицын.



18 сентября минское «Динамо» встретится на своём льду с хоккеистами «Амура», а «Металлург» 19-го числа сыграет в Магнитогорске со «Спартаком».

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.