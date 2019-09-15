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«Металлург» проиграл в Минске, потерпев четвёртое поражение кряду при Воробьёве

«Металлург» проиграл в Минске, потерпев четвёртое поражение кряду при Воробьёве
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу минчан. Гости потерпели четвёртое поражение подряд после возвращения на пост главного тренера Ильи Воробьёва.

Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями четырёх результативных действий. В составе хозяев забитыми голами отметились Александр Китаров и Шейн Принс, а у гостей отличился Брэндо Козун, оформивший дубль. На последней минуте победную шайбу в составе «зубров» забросил Андрей Костицын.

18 сентября минское «Динамо» встретится на своём льду с хоккеистами «Амура», а «Металлург» 19-го числа сыграет в Магнитогорске со «Спартаком».

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2019, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Козун (Антипин, Мозякин) – 25:18' (5x4)   1:1 Китаров (Когалев, Ковыршин) – 26:27' (5x5)   2:1 Принс (Готовец) – 27:11' (5x5)   2:2 Козун (О'Делл) – 33:04' (5x5)   3:2 Костицын (Паре, Принс) – 59:27' (5x5)
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