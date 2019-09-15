«Металлург» проиграл в Минске, потерпев четвёртое поражение кряду при Воробьёве

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу минчан. Гости потерпели четвёртое поражение подряд после возвращения на пост главного тренера Ильи Воробьёва.
Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями четырёх результативных действий. В составе хозяев забитыми голами отметились Александр Китаров и Шейн Принс, а у гостей отличился Брэндо Козун, оформивший дубль. На последней минуте победную шайбу в составе «зубров» забросил Андрей Костицын.
18 сентября минское «Динамо» встретится на своём льду с хоккеистами «Амура», а «Металлург» 19-го числа сыграет в Магнитогорске со «Спартаком».
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 15 сентября 2019
-
19:27
-
19:25
-
19:21
-
19:18
-
18:53
-
18:48
-
18:12
-
17:36
-
17:14
-
17:01
-
16:35
-
16:13
-
16:04
-
15:57
-
15:45
-
15:21
-
14:57
-
14:34
-
14:15
-
13:51
-
13:26
-
13:00
-
12:50
-
12:24
-
12:07
-
11:49
-
11:25
-
11:04
-
10:44
-
10:22
-
10:02
-
09:45
-
09:19
-
09:05
-
08:15