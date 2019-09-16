«Авангард» подписал пробный контракт с Игорем Макаровым

Хоккейный клуб «Авангард» подписал пробное соглашение с нападающим Игорем Макаровым, информирует официальный сайт команды. 31-летний форвард сможет принять участие в ближайших матчах команды, после чего будет принято решение о возможном подписании с ним полноценного контракта.



Макаров в 2006 году был выбран во втором раунде драфта под общим 33-м номером командой «Чикаго Блэкхоукс». Он также выступал за СКА, «Рокфорд АйсХогс», «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 Игорь в составе московского «Динамо» провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 5 голами и 7 результативными передачами.



В «Авангарде» Игорь Макаров будет выступать под 71-м номером. Ранее слухи сообщали о возвращении форварда в московское «Динамо».

Всё дело в деньгах. Муж Леры Кудрявцевой не готов играть за гроши Игорь Макаров и московское «Динамо» не могут договориться. Но стороны близки к компромиссу.