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Ассоциация игроков поддержала решение НХЛ продлить срок коллективного соглашения

Ассоциация игроков поддержала решение НХЛ продлить срок коллективного соглашения
Хоккей / НХЛ 0

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги продлила на два года действие нынешнего коллективного соглашения. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Франк Серавалли. Ранее такое же решение приняло руководство НХЛ.

Действующее соглашение было ратифицировано в январе 2013 года. Срок его действия заканчивается по окончании сезона-2021/22. В связи с тем что оно не было продлено, каждая из сторон в сентябре могла задействовать право возобновления переговоров. В этом случае срок действия трудового соглашения завершился бы в сентябре 2020 года.

Таким образом, нынешнее коллективное соглашение истечёт 15 сентября 2022 года, и обеим сторонам удалось избежать возможного локаута осенью 2020 года.

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