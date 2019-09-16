Ассоциация игроков поддержала решение НХЛ продлить срок коллективного соглашения

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги продлила на два года действие нынешнего коллективного соглашения. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Франк Серавалли. Ранее такое же решение приняло руководство НХЛ.



Действующее соглашение было ратифицировано в январе 2013 года. Срок его действия заканчивается по окончании сезона-2021/22. В связи с тем что оно не было продлено, каждая из сторон в сентябре могла задействовать право возобновления переговоров. В этом случае срок действия трудового соглашения завершился бы в сентябре 2020 года.

Таким образом, нынешнее коллективное соглашение истечёт 15 сентября 2022 года, и обеим сторонам удалось избежать возможного локаута осенью 2020 года.