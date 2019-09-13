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Новый дизайн шлема Георгиева с матрёшкой на сезон-2019/20

Новый дизайн шлема Георгиева с матрёшкой на сезон-2019/20
Хоккей / НХЛ 0

Стал известен дизайн нового шлема голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева. Как и в прошлом сезоне, на шлеме российского вратаря снова изображена матрёшка. Кроме того, на лицевой части присутствует символ Нью-Йорка — статуя Свободы.

Посмотреть фото можно в «твиттере» WeBleedBlue.

В прошедшем сезоне 23-летний россиянин провёл 33 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, одержав 14 побед. Александр отражал 91,4 % бросков и пропускал 2,91 шайбы за игру. Клуб из Нью-Йорка не сумел попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

В мае Георгиев принял участие в чемпионате мира, который состоялся в Словакии. Вратарь стал обладателем бронзовой медали в составе сборной России.

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