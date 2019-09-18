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«Амур» потерпел восьмое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»

«Амур» потерпел восьмое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» на домашней площадке одержало победу над хабаровским «Амуром » в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0 ОТ. Хабаровский коллектив по-прежнему не может одержать первую победу в сезоне, потерпев восьмое поражение подряд.

Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб. За три секунды до конца дополнительного времени победу минчанам принёс защитник Марк-Андре Граньяни. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Юнас Энрот.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2019, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 0
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Граньяни – 64:57' (3x3)
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