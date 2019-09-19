Гусев забил шайбу в ворота Георгиева

Нападающий «Нью-Джерси Девилз» Никита Гусев забил шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерз» во время предсезонного матча НХЛ. После пасов Бэддока и Ватанена Гусев в упор пробил в ворота Георгиева и забил важную шайбу для своей команды.
Никита Гусев – крайний нападающий. Родился 8 июля 1992 года в Москве. Профессиональную карьеру начал в команде Молодёжной Хоккейной Лиги «Красная Армия», набрав в дебютном сезоне 60 очков в 53 матчах. Вместе с «Красной Армией» выиграл Кубок Харламова, стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, был признан самым ценным игроком плей-офф.
Первый матч в КХЛ сыграл в декабре 2010 года в составе ЦСКА. Через два года стал хоккеистом «Амура», а после два сезона провел в «Югре»
Посмотреть видео гола можно в «твиттере» «Нью-Джерси Девилз».
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