Гусев забил шайбу в ворота Георгиева

Нападающий «Нью-Джерси Девилз» Никита Гусев забил шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерз» во время предсезонного матча НХЛ. После пасов Бэддока и Ватанена Гусев в упор пробил в ворота Георгиева и забил важную шайбу для своей команды.

Никита Гусев – крайний нападающий. Родился 8 июля 1992 года в Москве. Профессиональную карьеру начал в команде Молодёжной Хоккейной Лиги «Красная Армия», набрав в дебютном сезоне 60 очков в 53 матчах. Вместе с «Красной Армией» выиграл Кубок Харламова, стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, был признан самым ценным игроком плей-офф.



Первый матч в КХЛ сыграл в декабре 2010 года в составе ЦСКА. Через два года стал хоккеистом «Амура», а после два сезона провел в «Югре»

Посмотреть видео гола можно в «твиттере» «Нью-Джерси Девилз».