Дадонов забил гол «Монреалю»

Нападающий «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов забил гол в ворота «Манреаль Канадиенс» на пятнадцатой минуте первого периода. После пасов Юбердо и Экблада Дадонов молниеносным коротким ударом положил шайбу в ворота противника.

в 2007 году выбран в 3-м раунде под общим 63-м номером клубом «Флорида Пантерз»

Евгений Дадонов — нападающий, воспитанник ХК «Трактор», где начал свою профессиональную карьеру в 2006 году. На Драфте НХЛ 2007 под общим 71-м номером выбран клубом «Флорида Пантерз», в системе которого провел три сезона. В 55 матчах в НХЛ на счету Дадонова 20 (10+10) очков. С 2012 года выступал в ХК «Донбасс». По итогам регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2014/2015 завоевал серебряные медали чемпионата России в составе СКА и стал обладателем Кубка Гагарина, а также получил титул

Посмотреть видео гола можно в «твиттере» НХЛ.