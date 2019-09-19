Главный тренер «Флориды» — о тройке с участием Дадонова: она опасна

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль остался доволен игрой первой тройки команды в лице Александра Баркова, Евгения Дадонова и Джонатана Юбердо в предсезонном матче с «Монреаль Канадиенс» (3:4).

«Она опасна. Мне нравится, как игроки перемещают шайбу из своей зоны в среднюю — умело, чисто. Они отдают шайбу друг другу прямо в клюшку. В большинстве они также будут опасны. Они хорошо двигаются и знают сильные места друг друга», — цитирует Кенневилля официальный сайт НХЛ.

В составе «Пантерз» по голу и передаче на свой счёт записали Дадонов и Юбердо. У «Монреаля» тем же самым отметились Джефф Питри и Мэттью Пека. Завтра, 20 сентября, команды встретятся вновь. На этот раз соперники сыграют в Монреале.